Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Народного участкового» предлагают выбрать псковичам

Псковичи могут выбрать лучших полицейских в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На первом этапе конкурса МВД России определят лучших участковых в каждом городе и районе. Голосование пройдет на сайте ведомства с 11 по 20 сентября. Информация о кандидатах также будет опубликована здесь, в специальном разделе. Второй этап проводится путём размещения данных участников до 1 октября на сайте УМВД России по Псковской области.

Лучшего участкового определят большинством голосов населения по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа представит Псковскую область на всероссийском конкурсе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 сентября 2022

«Не оставьте нас в беде»: зооприют «Шанс» снова просит псковичей о помощи
01 сентября 2022

Михаил Ведерников принял участие в праздновании Дня знаний в ПсковГУ
01 сентября 2022

«Народного участкового» предлагают выбрать псковичам
01 сентября 2022

В День знаний студенты ПсковГУ провели экскурсию по вузу
01 сентября 2022

140 первоклассников приняла новая школа в Великих Луках
01 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Банты, ранцы и зонты: как проходит 1 сентября в Пскове
01 сентября 2022

Более 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
01 сентября 2022

Почти 40 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...