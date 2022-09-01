«Народного участкового» предлагают выбрать псковичам

13:31, 01 сентября 2022, ПАИ

Псковичи могут выбрать лучших полицейских в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На первом этапе конкурса МВД России определят лучших участковых в каждом городе и районе. Голосование пройдет на сайте ведомства с 11 по 20 сентября. Информация о кандидатах также будет опубликована здесь, в специальном разделе. Второй этап проводится путём размещения данных участников до 1 октября на сайте УМВД России по Псковской области.

Лучшего участкового определят большинством голосов населения по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа представит Псковскую область на всероссийском конкурсе.