С Днём знаний поздравил псковичей руководитель облсовпрофа

11:45, 01 сентября 2022, ПАИ

С началом нового учебного года поздравил педагогов и учащихся председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

«С каждым годом образовательная база нашей области улучшается, строятся новые школы, приобретается современное оборудование, обеспечивается повышение квалификации и приток новых грамотных кадров. Не все проблемы удаётся решить сразу и единовременно. Но улучшения заметны, и они идут безостановочно», – отметил Игорь Иванов.

По его словам, от таланта педагогов и успехов школьников и студентов в учёбе зависят благополучие и будущее страны, бесперебойная работа производств всех отраслей, развитие и качественные изменения в жизни общества. Игорь Иванов пожелал всем терпения, сил, новых знаний и крепкого здоровья.