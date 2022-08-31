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Происшествия

Жителя Усвят будут судить за систематическое пьянство за рулём

Вечером 31 августа в Усвятах дорожные полицейские остановили для проверки «Фиат-Дукато», за рулём которого оказался нетрезвый водитель. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее 48-летний мужчина уже привлекался к ответственности за подобное нарушение и был судим по статье 264.1  «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» УК РФ. Однако это не остановило его от повторного управления транспортом «под градусом». По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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