Жителя Усвят будут судить за систематическое пьянство за рулём

11:40, 01 сентября 2022, ПАИ

Вечером 31 августа в Усвятах дорожные полицейские остановили для проверки «Фиат-Дукато», за рулём которого оказался нетрезвый водитель.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее 48-летний мужчина уже привлекался к ответственности за подобное нарушение и был судим по статье 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» УК РФ. Однако это не остановило его от повторного управления транспортом «под градусом». По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.