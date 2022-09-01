Псковские предприниматели могут предложить свой товар на портале поставщиков

12:04, 01 сентября 2022, ПАИ

Портал поставщиков – платформа, которая предоставляет предпринимателям со всей страны гарантированный рынок сбыта своей продукции, подводит итоги девятилетней работы. Как сообщается на портале, только с 2018 года регионы России опубликовали около 770 тысяч закупок на портале поставщиков (766,8 тысячи закупок на 80,7 млрд рублей). С января по август 2022 года было размещено 177,8 тысячи закупок на 22 млрд рублей.

Заказчиками на этой платформе являются 39 регионов России. Поставщиком может стать любой региональный предприниматель. Сейчас через платформу работают 270 тысяч поставщиков. За один день заключается до 300 контрактов. Предлагается более 1,7 миллиона товаров, работ и услуг.

Алгоритм работы портала заключается в том, что заказчик публикует перечень товаров, работ или услуг, которые ему необходимы, устанавливает срок для предложений и самостоятельно выбирает любого из поставщиков, чьи условия наиболее соответствуют заявленным потребностям.

На портале можно найти множество позиций: это пищевые продукты, элементы благоустройства, мебель, медицинские товары, электроника и бытовая техника, спорттовары, строительные товары, канцелярские принадлежности.

Свой товар может предложить предприниматель из любого региона. Договор заключается дистанционно.

Отмечается, что участвовать в закупках по потребностям могут не только госзаказчики, но юридические и физические лица.