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Происшествия

Кражу деревьев из Аллеи Славы раскрыли в Великих Луках

Кражу трёх шаровидных туй и цельнолистной ивы раскрыли полицейские в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Напомним, 15 июля в ОМВД России по городу Великие Луки обратились представители краеведческого музея. Сотрудники сообщили, что ночью неизвестные выкопали деревья, которые росли на клумбах у дома № 1 на улице Александра Матросова, в Аллее Славы.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий удалось установить подозреваемую: ею оказалась местная жительница 1972 года рождения. Великолучанка пояснила, что поздним вечером прогуливалась по аллее вдоль музея и ей приглянулись туи и ива. Женщина решила, что растения смогут украсить палисадник у её подъезда. Подозреваемая руками выкопала растения и перенесла их во двор своего многоквартирного дома, а на следующий день посадила, рассказали в ведомстве.

На данный момент похищенные туи и ива изъяты и возвращены на место – сотрудники музея высадили растения на клумбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.

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