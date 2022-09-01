Почти 10,5 тысяч псковичей подали заявление на участие в дистанционном голосовании на выборах

13:31, 01 сентября 2022, ПАИ

Уже 10 401 человек подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Это число составляет 12,5% от числа избирателей в Пскове с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Подать заявление на участие в ДЭГ жители Пскова могут до 5 сентября включительно.

В 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка. Для этого необходимо подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство. Приём заявлений в Пскове продлится до 24:00 5 сентября 2022 года.