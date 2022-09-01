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Культура

Древнюю церковь обнаружили археологи под кинотеатром в Пскове

Древнюю церковь Варлаама Хутынского Чудотворца обнаружили археологи под зданием бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале Археологического центра Псковской области. 

Раскоп «Княжий двор-1» носил спасательный характер и предварял установку колодцев для строительства нового водопровода к реконструируемому зданию «Октября», пояснили специалисты.
 
Во время раскопок в слое пожара были расчищены стены и каменный пол некоего здания.

По письменным источникам и историческим планам на месте раскопа могли располагаться 2 церкви – Алексея Человека Божия и Варлаама Хутынского. Их точное расположение было неизвестно, поэтому основной версией стало – обнаружена церковь.
 
«Так как обнаруженная церковь является единым архитектурным историческим объектом и нарушение его целостности недопустимо, работы были остановлены на уровне пола и дальше не проводились. Но четверик церкви был нарушен поздним колодцем и траншеей первой половины XX века, которые доходили до ее основания. Под полом церкви оказались уложенные в два яруса сосновые плахи большого диаметра (так называемые «плоты»). Такой способ возведения храма связан с сильной обводненностью грунта. Эта технология известна по письменным источникам, но зафиксировать археологически ее удалось впервые», - сообщили археологи.
 
С плах были взяты образцы для дендрохронологического анализа, определены даты рубки плах и выяснено, что для «плотов» использовалось как дерево из первоначальной, установленной на этом месте, деревянной церкви (о ней известно по письменным источникам), так и дерево более ранних построек.

Кроме того, в месте примыкания притвора церкви к четверику были раскрыты три яруса захоронений. По заключению антрополога, все погребения являются вторично захороненными после крупного пожара, в котором сгорел первоначальный склеп. Перезахоронение произошло, вероятнее всего, до постройки притвора.

По итогам совмещения выявленных кладок и исторических планов был сделан вывод, что обнаруженная церковь - церковь Варлаама Хутынского, которая впервые упоминается в 1522 году. «Так как ее остатки были обнаружены в слое пожара, напрашивается вывод о том, что свое существование она закончила в одном из пожаров XVIII века», - добавили археологи.

По письменным источникам в XVIII веке в Пскове известно три пожара - 1710, 1777 и 1788 года. На историческом плане города 1740 года церковь Варлаама Хутынского стоит, а на плане города 1778 года ее уже нет. Из этого можно сделать вывод, что церковь была утрачена в пожаре 1777 года. После этого она была аккуратно разобрана (во время раскопок не было обнаружено следов разрушения), просуществовав в общей сложности 247 лет.

После фиксации все раскрытые каменные конструкции были законсервированы и в непотревоженном виде оставлены под землей.   

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