«Не оставьте нас в беде»: зооприют «Шанс» снова просит псковичей о помощи

13:45, 01 сентября 2022, ПАИ

Приют для собак «Шанс» в Пскове снова просит горожан и всех неравнодушных к судьбе бездомных животных о помощи. Пост об этом появился в группе зооприюта в соцсети «ВКонтакте».

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«Сухой корм закончился, крупу доели, фарш доели. Как же выживать приюту? Стоя на коленях, просим помощи! - пишут зоозащитники. - Необходимо сделать запас еды собакам. Крупу, фарш и сухой корм - это примерно 50 тысяч рублей».

С помощью пожертвований сотрудники «Шанса» уже смогли отложить деньги на ремонт приютского автомобиля, оплатить долг за вывоз мусора и выделить небольшие средства на зарплату.

«Друзья, благодарим вас за то, что не даете приюту погибнуть! Какая-то нескончаемая черная полоса. Крутимся как белки в колесе, затыкая финансовые дыры. Взвалив на себя строительство нового приюта в дополнение к действующему, мы знали, что будет тяжело, но не представляли насколько».

Зоозащитники отметили, что приходится постоянно искать средства на корм для собак, ремонт будок к зиме и на строительство нового приюта, «который необходим как воздух».

«В дополнение ко всему один за одним болеют наши подопечные, валятся на голову новые несчастные с улиц с тяжелыми травмами и в ужасном состоянии», - добавили зоозащитники.

Реквизиты для помощи можно найти здесь: https://vk.com/wall-40893467_183128 или в шапке группы: https://vk.com/shanszoopskov.