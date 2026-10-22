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Общество

От экспертных сессий к районам: как тезисы Псковского медиафорума приземляются на муниципальном уровне

21 октября в Пскове прошёл второй день VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей». Одной из ключевых площадок стал медиацентр ПАИ, где прошла встреча главных редакторов районных газет. Этот формат за годы проведения форума стал устойчивой традицией и важнейшим механизмом обратной связи между региональной властью и муниципальными СМИ.

Фото: ПАИ

В отличие от пленарных дискуссий и экспертных сессий, эта встреча позволяет «приземлить» тезисы спикеров форума – о мультимедийных форматах, информационной безопасности и вызовах цифровой среды – на практику районных редакций.

Главы районных изданий не просто знакомятся с федеральными трендами, но и обсуждают, как эти подходы применимы в работе с местной аудиторией, которая, по словам губернатора Михаила Ведерникова, демонстрирует устойчивый рост: совокупная аудитория муниципальных газет Псковской области растёт с каждым годом.

Обмен опытом между главредами и представителями областного медиахолдинга позволяет сформулировать конкретные запросы от муниципального уровня. Именно этот формат превращает медиафорум из площадки для экспертных дискуссий в работающий инструмент развития муниципальной журналистики.

  • ​Второй день медиафорума: как тезисы медиафорума приземляются на муниципальном уровне
    Фото: ПАИ
  • ​Второй день медиафорума: как тезисы медиафорума приземляются на муниципальном уровне
    Фото: ПАИ
  • ​Второй день медиафорума: как тезисы медиафорума приземляются на муниципальном уровне
    Фото: ПАИ
  • ​Второй день медиафорума: как тезисы медиафорума приземляются на муниципальном уровне
    Фото: ПАИ

Напомним, VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство ценностей» прошёл 20–21 октября 2026 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Форум проводится с 2018 года и за это время стал авторитетной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только Северо-Запада, но и всей России. В этом году участниками форума стали представители России, Белоруссии, стран Балтии, Абхазии, Южной Осетии, а также переселенцы из США, Норвегии и Германии.

Ключевыми темами стали работа с образами новых героев, универсальный опыт журналистов, создание подкастов, удержание внимания аудитории в эпоху коротких форматов, национальный мессенджер MAX, сохранение межкультурного пространства, информационная безопасность, развитие мультимедийных форматов и вызовы цифровой медиасреды.

На полях форума 20 октября также состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между телеканалом RT и госмедиахолдингом Псковской области (АНО «Издательский дом «Медиацентр 60»). Документ подписали руководитель управления международного сотрудничества и распространения RT Карина Меликян и директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова.

Соглашение предусматривает обмен новостными видеоматериалами, документальными фильмами и аналитикой, а также совместные образовательные инициативы. Уже запланировано проведение первой медиашколы RT для специалистов Псковской области в следующем году. Как отметила Ирина Фёдорова, для региона это открывает доступ к экспертизе одной из ведущих мировых медиакомпаний и возможность системного повышения квалификации журналистов, включая сотрудников муниципальных редакций.

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