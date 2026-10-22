Псковские полицейские отработали скоростную стрельбу

09:19, 22 октября 2026, ПАИ

Практические занятия по огневой подготовке прошли на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Сотрудники полиции совершенствовали навыки обращения с огнестрельным оружием, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Для интенсивной тренировки участников разделили на подгруппы по четыре человека. Под руководством преподавателей Центра они последовательно прошли все этапы подготовки.

Полицейские отрабатывали скоростную стрельбу и поражение мишеней на расстоянии до 10 метров. Занятия направлены на улучшение технических навыков и развитие психологической готовности к применению оружия в оперативных условиях.