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Общество

Псковские полицейские отработали скоростную стрельбу

Практические занятия по огневой подготовке прошли на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Сотрудники полиции совершенствовали навыки обращения с огнестрельным оружием, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Для интенсивной тренировки участников разделили на подгруппы по четыре человека. Под руководством преподавателей Центра они последовательно прошли все этапы подготовки.

Полицейские отрабатывали скоростную стрельбу и поражение мишеней на расстоянии до 10 метров. Занятия направлены на улучшение технических навыков и развитие психологической готовности к применению оружия в оперативных условиях.

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