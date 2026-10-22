Мошенники используют искусственный интеллект для обмана родителей школьников

09:44, 22 октября 2026, ПАИ

Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы выдавать себя за классных руководителей и учителей и обманывать родителей школьников. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Аферисты с помощью нейросетей подделывают голоса педагогов, а затем звонят родственникам учеников и сообщают о якобы возникшей срочной проблеме. Под этим предлогом они пытаются выманить деньги или получить коды из СМС.

В МВД предупредили, что голос злоумышленника может практически не отличаться от настоящего, поэтому родителям бывает сложно распознать обман.

Полицейские советуют не спешить выполнять просьбы звонившего, даже если он представляется знакомым учителем. Лучше прервать разговор и самостоятельно связаться с классным руководителем или преподавателем по известному номеру. Также можно уточнить у других родителей, получали ли они похожие звонки.