Беспилотную опасность отменили в Псковской области
Беспилотную опасность отменили в Псковской области, сообщается в официальном канале РСЧС по региону на платформе MAX.
«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи», – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в небе Псковской области нейтрализовано несколько БПЛА противника. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей быть внимательными и осторожными и не приближаться к обломкам.
Напомним, в регионе утром 22 октября была объявлена беспилотная опасность. Прошлый режим действовал до двух ночи, в семь утра появилось сообщение о его возобновлении.
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