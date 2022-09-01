Александр Котов провёл День знаний в родной школе

13:52, 01 сентября 2022, ПАИ

В первый день нового учебного года председатель областного Собрания депутатов Александр Котов побывал на праздничной линейке в Стругах Красных. В школу, в которой учился сам, а сейчас посещает во время рабочих поездок в округ, спикер приехал по приглашению педагогического коллектива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Традиционное мероприятие Дня знаний началось с торжественного выноса государственного флага и гимна России – его исполнили сами школьники. Тематика творческой программы была приурочена к 350-летию Петра I, отмечаемому в этом году.

К ученикам, родителям и педагогам обратилась директор школы Марина Павлова. В первую очередь её слова были адресованы первоклассникам – в этом году в школе их 65, а всего в Струго-Красненском районе впервые за парты сядут 108 детей.

«У вас впереди большой интересный путь, пусть он будет ярким и запоминающимся. В школе вас встретили творческие, успешные и опытные учителя, следуйте их мудрым советам», - дала наставление первоклассникам Марина Павлова. Коллегам руководитель образовательного учреждения пожелала здоровья и творческих сил, родителям школьников – всегда быть рядом со своими детьми.

С Днём знаний поздравил учащихся Александр Котов. Предоставляя слово спикеру, директор назвала депутата большим другом школы и «соратником в борьбе за качественный ремонт», после чего высказала благодарность бывшему выпускнику учебного заведения.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке школы к началу нового учебного года: коллектив, учеников, родителей, - откликнулся в свою очередь Александр Котов. – Школа готова принять в своих стенах ребят. За последние годы сделано очень многое для того, чтобы она была не просто местом для учёбы, а встречала своих учеников с теплотой и уютом и была родным домом». Отдельно спикер отметил деятельное участие главы района Александра Волкова и высказал общую благодарность в адрес губернатора Михаила Ведерникова за помощь в замене асфальтового покрытия во дворе школы.

Приветственный адрес главы региона на торжественной линейке зачитал заместитель главного архитектора области Борис Хохлов. «Для каждого школьника и студента начинается пора открытий, активного общения, а для учителей – пора напряжённой работы по обучению молодого поколения жителей области. Я желаю всем счастья и удачи на этом пути, мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы наша образовательная система была комфортной для каждого ребёнка», - отметил в обращении губернатор Михаил Ведерников.

Глава района Александр Волков пожелал школьникам удачи в новом учебном году. «Для первоклассников 1 сентября – это самые первые шаги на пути освоения знаний, для старшеклассников – возможность поставить перед собой более высокие цели и, конечно, их достигнуть», - сказал руководитель муниципалитета.

К прозвучавшим на линейке поздравлениям присоединилась начальник районного управления образования Татьяна Герасимова, пожелав «большой гвардии первоклассников» стать достойными учениками школы и продолжить её традиции, а старшеклассникам – серьёзно подготовиться к предстоящим экзаменам и успешно пройти итоговую аттестацию.

Первый звонок в школе дал Пётр I с первоклассницей на руках, новый учебный год в школе начался с символического залпа из «пушки».

В этом году в школы Псковской области пришли более 7 тысяч первоклассников. В День знаний депутаты областного Собрания посетили школы в своих избирательных округах и приняли участие в торжественных линейках.