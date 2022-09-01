Михаил Ведерников: Мир снова убедился в способности псковской дивизии ВДВ эффективно решать любые задачи

14:56, 01 сентября 2022, ПАИ

1 сентября на Флотской набережной в Пскове проходит торжественное мероприятие, посвященное 83-й годовщине образования 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии.

На мероприятие собрались военнослужащие Псковского гарнизона, ветераны, представители законодательной и исполнительной власти Псковской области, молодежных патриотических организаций, юнармейцы. Для зрителей на площадке работает полевая кухня и выставка стрелкового оружия разных лет.

С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Для Псковской области дивизия всегда имела особое значение, - подчеркнул он. - Почти у каждой семьи есть родные, друзья, близкие, знакомые, которые служили или служат, кто сражался или сражается под флагом 76-й в интересах нашей страны».

Михаил Ведерников отметил, что псковские десантники «бесчисленное количество раз доказывали, что являются лучшим соединением ВС РФ». «С момента начала военной спецоперации весь мир снова убедился в вашей способности быстро и эффективно решать любые задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. Это заслуживает искреннего уважения и благодарности. Мы понимаем все сложности и ответственность, которая легла на ваши плечи. Жители Псковской области поддерживают вас, желают победы и с нетерпением ждут вашего возвращения с передовой в целости и невредимости. Правительство Псковской области делает всё возможное, чтобы наши воины знали: тыл надёжно защищён, а семьи могут рассчитывать на системную и адресную помощь. Мы с уважением и благодарностью относимся к подвигам, совершённым вами и вашими сослуживцами. Особое внимание всегда будет уделяться тем героям, которые не вернулись из боя, их память будет увековечена в названиях школ, улиц, а семьям будет оказываться вся необходимая поддержка», - заверил губернатор Псковской области.

Затем глава региона вручил военнослужащим дивизии государственные и региональные награды.

Напомним, дивизия была сформирована 1 сентября 1939 года на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии, созданной еще в 1925 году на основе 22-й Железной Краснодарской стрелковой дивизии.

За годы Великой Отечественной войны дивизия неоднократно отмечалась благодарностями Верховного главнокомандующего. Первое боевое крещение дивизия приняла в 1941 году в боях под Одессой.

За героические бои по освобождению города Бреста и уничтожение крупной группировки противника соединение награждено орденом Красного Знамени. В сентябре 1943 года за проведение уникальной операции и освобождение города Чернигова ей было присвоено почётное наименование Черниговская.

Бессмертным подвигом и кровью в историю дивизии вписались обе чеченские кампании, которые прошли на рубеже прошлого и нынешнего века. Все десантники до конца выполнили свой воинский долг. За мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий командования, 1 тыс. 568 десантников награждены орденами и медалями, а 10 офицеров удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. 22 августа текущего года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил псковским десантникам орден Суворова.