Две выставки из «Михайловского» открыли в Минске

14:55, 01 сентября 2022, ПАИ

В канун нового учебного года в Белоруссии, в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа в Минске, открыли две выставки из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Первая из них – «Сказочники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» – призвана познакомить детей с уютным миром «потешного» фольклора, созданным представителями известной династии русских и советских художников. При этом зрители постарше, рассматривая изобилующие трогательными и смешными деталями иллюстрации, смогут на какое-то время вернуться в своё детство, где непременно были книжки с этими картинками.

«Важно, — отмечает руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности музея-заповедника «Михайловское» Александр Иванов, — что на этой выставке будут проводить специальные занятия для детей и взрослых. Гостям музея расскажут не только о художниках, но и о русских лубках, об их истории, о способах изготовления простейших печатных картинок, о самых популярных сюжетах». Напомним, что в самом «Михайловском» давно и успешно проводят подобные мастер-классы, участники которых, в частности, учатся печатать простейшие лубки с изображениями персонажей пушкинских сказок с досок, изготовленных мастерами музея.

Вторая выставка, которую «Михайловское» представляет в Минске, называется «Псковский народный костюм в миниатюре». Это одна из самых необычных коллекций святогорского музея: 23 уникальные объёмные аппликации-реконструкции крестьянской одежды XIX века. Создававшие их мастерицы из Центра творческих музейных программ в деревне Бугрово работали по оригиналам из собрания Пушкинского Заповедника, Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Псковского государственного музея-заповедника, Опочецкого краеведческого музея, Краеведческого музея города Великие Луки. В миниатюрах детально, от нижней (нательной) рубашки до головного убора и тканого пояса, воссозданы различные образцы мужской, женской, детской одежды: повседневный и праздничный костюмы; вещи, которые могли принадлежать зажиточным крестьянам и тем, кто победнее; комплекты для зимы и на лето и так далее. Эта выставка традиционно пользуется большим интересом у посетителей, особенно на зарубежных показах Пушкинского Заповедника. Её, в частности, уже экспонировали в Германии и Чехии. Минск — второй город Белоруссии, где показывают «Псковский народный костюм…», до недавнего времени эту коллекцию экспонировали в Витебске.

Планируется, что выставки из «Михайловского» будут работать в столице нашей страны-соседки до 30 сентября.