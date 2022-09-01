Медсестра и санитарка требуются в псковский центр психиатрии

15:44, 01 сентября 2022, ПАИ

В Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии открыты несколько вакансий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе медучреждения.

В частности, требуется палатная медицинская сестра со сменным графиком. Требования: среднее медицинское образование, свидетельство об аккредитации (сертификат). Необходима и палатная санитарка на полный день. Требования: свидетельство по профессии «санитар».

Также требуется специалист по кадрам. Требования: среднее/высшее образование. Требуется и кастелянша на полный день.

По всем вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону 8 (8112) 69-67-11 (отдел кадров).