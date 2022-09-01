Медсестра и санитарка требуются в псковский центр психиатрии
В Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии открыты несколько вакансий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе медучреждения.
В частности, требуется палатная медицинская сестра со сменным графиком. Требования: среднее медицинское образование, свидетельство об аккредитации (сертификат). Необходима и палатная санитарка на полный день. Требования: свидетельство по профессии «санитар».
Также требуется специалист по кадрам. Требования: среднее/высшее образование. Требуется и кастелянша на полный день.
По всем вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону 8 (8112) 69-67-11 (отдел кадров).
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