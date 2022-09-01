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Общество

Кибербезопасность детей и взрослых обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая физической, финансовой и кибербезопасности детей и взрослых, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

На эту тему на вопросы журналистов ответят начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Александр Полатовский, следователь Следственного управления УМВД России по Псковской области Ксения Ёлгина и начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД России Евгений Алушков.

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