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Культура

Псковский театр драмы объявил скидочную акцию

Псковский театр драмы объявил скидочную акцию к 1 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

По 3 сентября включительно все зрители смогут купить билеты на избранные спектакли месяца со скидкой до 35%.

В акции участвуют спектакли: 1 сентября — «Случайный вальс» — 25%; 2 сентября — «Каштанка» — 35%; 4 сентября — «Свидетельские показания» в 15:00 — 25%; 6 сентября — «Река Потудань» — 25%; 7 сентября — «Пленные духи» — 35%; 9 сентября — «Смерть Тарелкина» — 35%; 10 сентября — «Ионыч» — 25%; 11 сентября — «Отелло» — 35%.

Скидка действует как в кассе, так и онлайн (промокод опубликован на странице спектакля).

Афиша здесь.

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