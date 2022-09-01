Псковский театр драмы объявил скидочную акцию

15:54, 01 сентября 2022, ПАИ

Псковский театр драмы объявил скидочную акцию к 1 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

По 3 сентября включительно все зрители смогут купить билеты на избранные спектакли месяца со скидкой до 35%.



В акции участвуют спектакли: 1 сентября — «Случайный вальс» — 25%; 2 сентября — «Каштанка» — 35%; 4 сентября — «Свидетельские показания» в 15:00 — 25%; 6 сентября — «Река Потудань» — 25%; 7 сентября — «Пленные духи» — 35%; 9 сентября — «Смерть Тарелкина» — 35%; 10 сентября — «Ионыч» — 25%; 11 сентября — «Отелло» — 35%.



Скидка действует как в кассе, так и онлайн (промокод опубликован на странице спектакля).



Афиша здесь.