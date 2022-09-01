Псковская полиция не зафиксировала происшествий в День знаний

16:08, 01 сентября 2022, ПАИ

Никаких происшествий в День знаний в Псковской области не произошло. Об этом заявил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД России Евгений Алушков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он напомнил, что перед 1 сентября правоохранительные органы провели беседы с работниками школ по безопасности детей, а также напомнили порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций.

«Непосредственно сегодня в обеспечении безопасности приняли участие более 360 сотрудников, 77 народных дружинников, свыше 110 сотрудников ДПС, 29 сотрудников частных организаций. Никаких происшествий сегодня не произошло», – отметил Евгений Алушков.