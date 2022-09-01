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Культура

Наконечник копья эпохи викингов нашли в Псковской области

Наконечник копья на раскопках торгово-ремесленного поселения эпохи викингов (X-XI вв.) на юге Псковской области обнаружили археологи. Об этом сообщается в Telegram-канале Археологического центра региона.

В июле специалисты продолжили археологические исследования поселения Горожане. В первые дни работ и был найден хорошо сохранившийся наконечник копья.

«Это достаточно редкая находка для культурного слоя поселения (чаще всего такие находки происходят из погребений), – констатировали археологи. – Наконечник имеет ланцетовидную форму, его длина – 40 см. Копья такого типа появляются в Европе во второй половине VIII-IX вв. и, по мнению Кирпичникова, были привезены в Скандинавию, Англию, Древнюю Русь, вероятно, из рейнских мастерских. Наконечник не имеет следов украшения, как и большинство подобных предметов, обнаруженных на территории Древней Руси, и датируется X – первой половиной XI века».

В момент обнаружения наконечник был заглублен в материк по самую втулку. Такая традиция характерна для погребальных памятников этого времени. Возможно, он является частью погребального комплекса, разрушенного в X веке при расширении поселения.

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