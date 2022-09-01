ФОТОФАКТ Псковская Венеция
Псковичи сообщили о сильном подтоплении участка улицы Некрасова в Пскове после ливня. Фотографии размещены в группе «Скобария» в соцсети «ВКонтакте».
«В Пскове отличные ливнёвки. Какой бы дождь ни прошёл, 2-3 часа максимум, и вода уходит», - заметил подписчик сообщества.
«Ночью в городе прошел сильный дождь, на данный момент подтопления на данном участке нет», - ответила в комментариях администрация города Пскова.
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