ФОТОФАКТ Псковская Венеция

17:01, 01 сентября 2022, ПАИ

Псковичи сообщили о сильном подтоплении участка улицы Некрасова в Пскове после ливня. Фотографии размещены в группе «Скобария» в соцсети «ВКонтакте».

«В Пскове отличные ливнёвки. Какой бы дождь ни прошёл, 2-3 часа максимум, и вода уходит», - заметил подписчик сообщества.

«Ночью в городе прошел сильный дождь, на данный момент подтопления на данном участке нет», - ответила в комментариях администрация города Пскова.