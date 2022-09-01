День знаний отпраздновали в районах Псковской области

18:04, 01 сентября 2022, ПАИ

День знаний прошёл сегодня, 1 сентября, во всех образовательных учреждениях Псковской области. Всего к обучению в школах региона приступили без малого 70 тысяч человек.

Новый учебный год стартовал сегодня в Усвятской средней школе торжественной линейкой. И началась она с выноса государственного флага России. Право вынести флаг предоставили призёру Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», участнику районных и областных спортивных соревнований, одиннадцатикласснику Алексею Турову и победительницам конкурса «Ученик года - 2022» Маргарите Пентюховой и Зое Звягинцевой. Колокольчиками оповестили о начале нового учебного года Владимир Гневашов и Маша Андреева, сообщает газета «Новая жизнь».

В Палкинской средней школе первый звонок дали первоклассница Алина Суворова и учащийся выпускного класса Эдуард Ульянов, пишет «Льновод».

1 сентября улицы деревень и посёлков в Плюсском районе заполнили нарядные дети с огромными разноцветными букетами гладиолусов, хризантем, астр, роз: ребята вновь встретились с одноклассниками и учителями. «Для 11-классников и некоторых 9-классников этот год в школе будет последним учебным годом, а для 56 первоклассников, именно столько в этом году пришло в школы района, наступивший учебный год станет новой ступенькой большого пути», - отмечает издание «Плюсский край».

Особое значение 1 сентября имеет для первоклашек и первокурсников, «которые в этот день делают важный шаг – они переходят из беззаботного детства в период ответственной учебы», пишет опочецкая газета «Маяк».

В этом году впервые за парты сядут более 180 школьников Опочецкого района. Первые шаги в выбранной профессии совершат порядка 120 студентов Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Будущих молодых специалистов в этот день поздравил глава района Юрий Ильин: «Желаю всем веры в собственные силы! Только в этом случае у вас всё получится. Освоив выбранную профессию, вы станете опорой для нашей страны».

В адрес первоклассников, учеников среднего и старшего звена, педагогов и родителей звучали поздравления от директора Теребенской средней школы Лилии Семёновой, Юрия Ильина, главы Болгатовской волости Надежды Тимофеевой. Почётным гостем школы стал заместитель руководителя аппарата правительства региона Дмитрий Иванов. Для учеников Теребенской школы и их родителей он зачитал поздравительный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

1 сентября отпраздновали и в Гдовской средней школе. Ведущие пригласили присоединиться к «школьной семье» малышей-первоклашек. Вслед за ними классные руководители привели на торжественную линейку. «Но грустить 1 сентября организаторы торжественного мероприятия никому не дали. Перед одношкольниками выступали яркие таланты», - сообщает «Гдовская заря».

На линейке торжественно подняли российский триколор на флагштоке. Этой чести удостоились выпускники 11 класса Даниил Сафонов и Родион Борунов. Затем все присутствующие исполнили гимн России. А первый звонок дала первоклассница Вероника Комзелева.