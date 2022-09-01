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Наиболее приоритетные научные направления перечислил школьникам Михаил Мишустин

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Направления наиболее перспективной научной деятельности для старшеклассника и будущего студента назвал премьер-министр Михаил Мишустин. В День знаний глава правительства пообщался с учениками школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ, сообщает Telegram-канал кабмина.

Отвечая на вопрос учащихся, Михаил Мишустин отметил важность междисциплинарных направлений и работы с данными. По словам председателя правительства, наиболее приоритетными сферами сейчас являются большие данные, искусственный интеллект, аддитивные материалы, биология, биохимия и новые технологии.

«У вас очень много будет возможностей, что выбрать, особенно после такой школы», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Одним из главных проявлений трудолюбия глава правительства назвал стремление работать над новыми знаниями. Есть много примеров, когда талантливые ребята, не занимаясь серьезно, не привыкая к усидчивости и трудолюбию, не использовали свой талант по назначению, уточнил премьер-министр.

«Вы все талантливые, но без трудолюбия талант не реализуется, – добавил Михаил Мишустин. – Трудолюбие надо тренировать». 

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