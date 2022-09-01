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Куда сложить отходы от осенней уборки

Ветки нельзя класть в обычные мусорные контейнеры. Фото региональный филиал Экопром

Листва, ветки и брусья деревьев - всё это не относится к твердым коммунальным отходам и не должно вывозиться филиалом ООО «Экопром» в рамках действующего тарифа. Однако с наступлением осени начинается период уборки дачных участков, придомовых и общественных территорий, где можно будет увидеть заваленные растительными остатками контейнерные площадки.

Сложности вывоза таких отходов чаще возникают в частном секторе, пригородных поселках и на площадках СНТ. А куда выбрасить после этого пакет с отходами обычным гражданам или сложить крупногабаритный мусор? Об этом ПАИ сообщили в Псковском филиаиле «Экопрома».

Такую картину на прошлой неделе можно было наблюдать в Печорах на улице Индустриальной, где поверх крупногабаритных отходов сложили гору веток, мешающих вывозу. Для вывоза пришлось привлекать ломовоз вместо обычной машины регоператора для вывоза КГМ. То же самое повторилась и сегодня, но уже на улице Заводской.

Для соблюдения порядка на контейнерной площадке важно провести осеннюю уборку правильно. Жители городского частного сектора и сельских поселений могут избавиться от растительных отходов с помощью компостирования или же обратиться в органы местного самоуправления с заявлением об определении места складирования отходов и последующей организацией вывоза. Мусор от уборки придомовой территории и обрезки деревьев, управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, обязаны утилизировать самостоятельно.

Утилизировать растительные отходы необходимо в компостных ямах или заключив с филиалом ООО «Экопром» договор на вывоз отходов. Сделать это можно обратившись в наш центр обслуживания клиентов в городе Пскове по адресу: ул. Льва Толстого д.3 или по телефону +7(8112)20-19-21.

Подытожив, напоминаем, что контейнерные площадки и контейнеры предназначены только для видов твердых коммунальных отходов.

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