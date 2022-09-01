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Культура

Порховский краеведческий музей может получить финансирование на приобретение современного оборудования

Получить финансирование на приобретение современного оборудования рассчитывает Порховский краеведческий музей. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Сегодня провела рабочую встречу с главой Порховского района Юрием Семёновым и заместителем главы района Натальей Бялькиной. Нам предстоит большая работа. На сегодняшний день подготовлена заявка на получение финансовых средств на приобретение современного оборудования для Порховского краеведческого музея. Будем работать командно, чтобы муниципальный музей приобрёл другой статус и стал точкой развития района», –поделилась руководитель исполнительного органа.

Отдельное внимание, по словам Ольги Тимофеевой, уделили процессу подготовки проектно-сметной документации по ремонту Детской школы искусств, эскизный проект уже создан. Следующим этапом будет работа по проектированию и дальнейшему включению этого объекта в нацпроект.

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