В Великих Луках по некоторым адресам будет временно отключена электроэнергия
Завтра планируется отключения электроэнергии в Великих Луках по следующим адресам:
02.09.2022 с 09.00 до 17.00 – ул. Шевченко, пер. Шевченко;
02.09.2022 с 09.00 до 17.00 – ул. Холмская, 16 – 40, ул. Рыкановская, пер. Холмский, пер. Круговой, пер. Саперный;
02.09.2022 с 09.00 до 17.00 – ул. Рижская, ул. Совхозная, ул. Кольцевая, пер. Суворова;
02.09.2022 с 09.00 до 17.00 - ул. В. Новикова, 2 – 33, ул. Летная.
Об этом сообщил Telegram-канал Luki-News со ссылкой на пресс-службу администрации города Великие Луки.
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