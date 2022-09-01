В Великих Луках по некоторым адресам будет временно отключена электроэнергия

19:43, 01 сентября 2022, ПАИ

Завтра планируется отключения электроэнергии в Великих Луках по следующим адресам:

02.09.2022 с 09.00 до 17.00 – ул. Шевченко, пер. Шевченко;

02.09.2022 с 09.00 до 17.00 – ул. Холмская, 16 – 40, ул. Рыкановская, пер. Холмский, пер. Круговой, пер. Саперный;

02.09.2022 с 09.00 до 17.00 – ул. Рижская, ул. Совхозная, ул. Кольцевая, пер. Суворова;

02.09.2022 с 09.00 до 17.00 - ул. В. Новикова, 2 – 33, ул. Летная.

Об этом сообщил Telegram-канал Luki-News со ссылкой на пресс-службу администрации города Великие Луки.