Молодым псковичам с профессией поможет проект «Экспедиция в креативное ремесло»

20:43, 01 сентября 2022, ПАИ

Проект «Экспедиция в креативное ремесло» Олеси Назарой стал победителей второго грантового конкурса 2022 года Фонда культурных инициатив. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в фонде.

К участию в проекте приглашаются школьники 7-9 классов, студенты СУЗов и ВУЗов и те, кто хотел бы переобучиться в творческом направлении возрастом до 30 лет, проживающие на территории Пскова. Подробнее о проекте информация будет размещена Вконтакте .

В рамках проекта каждый участник на базе партнера проекта МБУ «ПГМЦ» бесплатно пройдет компьютерное диагностическое тестирование "Профориентатор" для подростков и "Профкарьера" для молодежи, разработанные при МГУ им. М.В. Ломоносова и сможет получить разъяснения профконсультантов по его результатам, будут даны рекомендации по развитию мягких навыков и возможным вариантам профессионального становления и выбора специальности. Тестирования будут проводиться индивидуально, запись на него осуществляется с начала сентября по телефону 56-41-88 или через администраторов группы. Тестирование в рамках проекта пройдут 150 человек.

Участники, у которых по итогам тестирования будут выявлены склонности к творческим и креативным специальностям будут приглашены к участию в очной части проекта весной и летом 2023 года.

Началом просветительского блока станет серия онлайн встреч в феврале 2023г. по современным цифровым творческим специальностям, с профессионалами своего направления с целью выявления для себя наиболее интересных и востребованных профессий на территории региона. Подборка специалистов будет связана со статистикой по наиболее востребованным цифровым творческим специальностям в регионе. На данный момент – это графический дизайн, SMM-специалист, копирайтер и т.д.

Для подростков учащихся 7-9 классов будет проведен тематический лагерь выходного дня на весенних каникулах в марте-апреле 2023г., в рамках которого ребята познакомятся с представителями классических творческих профессий – художник, актер, музыкант и т.д., а также смогут пообщаться с представителями профильных учебных заведений региона, где обучают творческим специальностям, и примут участие в творческих мастер-классах и занятиях по развитию гибких навыков (креативное мышление, эффективная коммуникация, самопрезентация).Также по итогам проведения лагеря у каждого участника останется подготовленный командой проекта список учебных заведений, с условиями поступления и перечнем специальностей, что позволит сделать выбор о поступлении заблаговременным и продуманным.

Для молодежной аудитории планируется проведение тематической экспедиции в ремесленную деревню Сорокино, где участники экспедиции познакомятся с востребованными видами ремесленных творческих производств в формате участия в мастерских. По окончании экспедиции, тем участникам, у которых на первоначальных этапах наиболее удачно получилось проявить себя будет предложено трудоустройство на базе ремесленной деревни.

Организаторы приглашают молодых псковичей присоединиться к данному проекту и помочь самим себе с выбором профессии.