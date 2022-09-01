Люк, в который провалился великолучанин, огородили
Сегодня, 1 сентября, в Великих Луках пожилой мужчина одной ногой провалился в открытый люк возле отделения пенсионного фонда России. Об этом сообщается в паблике «Подслушано. Великие Луки».
Жители города в комментариях рассказали, что уже не раз жаловались на этот открытый люк.
В администрации города ответили, что 2 сентября состоится комиссионный осмотр люка для определения балансодержателя. После чего будет направлено предписание о выполнении работ по ремонту в кратчайшее время. На данный момент вокруг люка поставлено ограждение.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
01 сентября 2022
Компания Ozon незаконно привлекает сотрудников к ликвидации последствий пожара на складе в Подмосковье
01 сентября 2022
Ольга Тимофеева прокомментировала ситуацию с незаконной агитацией «Яблока» в Пскове