Люк, в который провалился великолучанин, огородили

21:00, 01 сентября 2022, ПАИ

Сегодня, 1 сентября, в Великих Луках пожилой мужчина одной ногой провалился в открытый люк возле отделения пенсионного фонда России. Об этом сообщается в паблике «Подслушано. Великие Луки».

Жители города в комментариях рассказали, что уже не раз жаловались на этот открытый люк.

В администрации города ответили, что 2 сентября состоится комиссионный осмотр люка для определения балансодержателя. После чего будет направлено предписание о выполнении работ по ремонту в кратчайшее время. На данный момент вокруг люка поставлено ограждение.