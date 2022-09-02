Глава ЦИК Памфилова призвала не ходить на концерты артистов, оскорбляющих Россию

08:07, 02 сентября 2022, ПАИ

Российские военные проливают кровь за Россию, и каждый должен вносить свой вклад в рамках своих возможностей – например, не покупать билеты на концерты артистов-«оборотней», которые зарабатывали в России деньги, а потом начали оскорблять страну, когда это стало выгодно, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Это наши ребята кровь проливают, за нас в том числе, за то, чтобы Россия была, и мы должны тоже каждый, как может, какую-то долю своей ответственности понимать и хотя бы минимальный вклад вносить. Ничего особенного: то, что ты можешь», – сказала Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она предложила в качестве поддержки не покупать билеты на концерты тех артистов, кто не поддерживает спецоперацию.

«Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь «оборотня», который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, греб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее – облил Россию грязью», – сказала Памфилова.

При этом она призвала не травить таких артистов, но призналась, что больше не пойдет на концерт группы, которая «вчера была любимой», за такие действия.

