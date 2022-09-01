Филиалы Третьяковки и Эрмитажа предложили создать в регионах

23:48, 01 сентября 2022, ПАИ

Владимир Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Президент России подчеркнул, что в запасниках музеев много произведений искусства, которые люди не видят.

Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

«Если в регионах мы это сделаем, создадим филиалы и здесь, и на Дальнем Востоке, и в Севастополе, это расширит возможности и музейного дела и обеспечит доступ людей к этим шедеврам», – отметил Путин. Президент добавил, что экспозиции со временем можно будет менять.