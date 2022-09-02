В Пскове состоится премьера документального фильма «Марина – аистиная мама»

07:26, 02 сентября 2022, ПАИ

2 сентября в Пскове состоится премьера документального фильма «Марина – аистиная мама», сообщается в группе «Дом белого аиста» «ВКонтакте».

Автор сценария и режиссёр – Сергей Куцевалов (Москва), оператор – Алексей Горбатов, директор киностудии – Ефим Резников. Продолжительность картины – 40 минут.

Фильм рассказывает об уникальном эксперименте по реабилитации белых аистов на территории Российской Федерации. Это история взаимоотношений человека и природы, человека и аистов, попавших в беду, нашедших прибежище в одной из деревень Псковской области.

«Съёмки проходили летом 2021 года и дались нелегко всем участникам, оператору пришлось много работать в полевых условиях, на жаре, отбиваясь от слепней днём и комаров вечером. В фильме много маршрутов, реальных историй спасений аистов, путешествий по прекрасной природе Псковской области, встреч с волонтёрами», - говорится в анонсе картины.

Премьерный показ в Пскове состоится в 18:00 2 сентября на улице Некрасова, 19, проектный офис «Команда 2018». Там же пройдёт встреча с автором и режиссёром Сергеем Куцеваловым и руководителем волонтерского центра «Дом белого аиста» Мариной Сиденко.

3 сентября в 17:00 премьера пройдёт в Гдовском музее истории края. Вход свободный.