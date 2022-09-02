Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове состоится премьера документального фильма «Марина – аистиная мама»

2 сентября в Пскове состоится премьера документального фильма «Марина – аистиная мама», сообщается в группе «Дом белого аиста» «ВКонтакте».

Автор сценария и режиссёр – Сергей Куцевалов (Москва), оператор – Алексей Горбатов, директор киностудии – Ефим Резников. Продолжительность картины – 40 минут.

Фильм рассказывает об уникальном эксперименте по реабилитации белых аистов на территории Российской Федерации. Это история взаимоотношений человека и природы, человека и аистов, попавших в беду, нашедших прибежище в одной из деревень Псковской области.

«Съёмки проходили летом 2021 года и дались нелегко всем участникам, оператору пришлось много работать в полевых условиях, на жаре, отбиваясь от слепней днём и комаров вечером. В фильме много маршрутов, реальных историй спасений аистов, путешествий по прекрасной природе Псковской области, встреч с волонтёрами», - говорится в анонсе картины.

Премьерный показ в Пскове состоится в 18:00 2 сентября на улице Некрасова, 19, проектный офис «Команда 2018». Там же пройдёт встреча с автором и режиссёром Сергеем Куцеваловым и руководителем волонтерского центра «Дом белого аиста» Мариной Сиденко.

3 сентября в 17:00 премьера пройдёт в Гдовском музее истории края. Вход свободный. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 сентября 2022

Аудиторию имени профессора Якова Першица открыли в ПсковГУ
02 сентября 2022

Более 608 млн человек в мире заразилось коронавирусом
02 сентября 2022

За год спрос на врачей в Псковской области вырос на 84%
02 сентября 2022

В Пскове состоится премьера документального фильма «Марина – аистиная мама»
02 сентября 2022

О Псковском Эрмитаже, «бабьем лете» и находке археологов – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
01 сентября 2022

Борис Елкин поделился впечатлениями от Дня знаний в ПсковГУ
01 сентября 2022

Голосующие впервые избиратели получат на выборах памятные сувениры
01 сентября 2022

В Великих Луках посреди города сняли на видео ужа

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...