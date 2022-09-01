Борис Елкин поделился впечатлениями от Дня знаний в ПсковГУ

23:59, 01 сентября 2022, ПАИ

Сегодня глава администрации Пскова Борис Елкин «окунулся» в студенческую жизнь и по-доброму позавидовал первокурсникам, у которых начался интереснейший путь к высшему образованию и профессии мечты. Своими впечатениями он поделился в Telegram-канале.

«В День знаний вместе с Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетили главный корпус ПсковГУ. Студенты показали Цифровой парк, лабораторию «Социогуманитарная регионика», читальный коридор, аудиторию имени профессора Евгения Маймина и другие локации.

Центр «Мой бизнес» совместно с ПсковГУ представили идею Первого городского сквера, созданного горожанами. На мой взгляд, совместная работа позволит успешно реализовать этот проект.

Предложил студентам активно включаться в благоустройство Пскова. Свежие мысли и нестандартные решения нам нужны. Напоследок оставил на доске пожелание ребятам: Удачи, успехов и креатива!» – написал Борис Елкин.