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Общество

Борис Елкин поделился впечатлениями от Дня знаний в ПсковГУ

В гостях у ПсковГУ. Фото: Telegram

Сегодня глава администрации Пскова Борис Елкин «окунулся» в студенческую жизнь и по-доброму позавидовал первокурсникам, у которых начался интереснейший путь к высшему образованию и профессии мечты. Своими впечатениями он поделился в Telegram-канале.

«В День знаний вместе с Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетили главный корпус ПсковГУ. Студенты показали Цифровой парк, лабораторию «Социогуманитарная регионика», читальный коридор, аудиторию имени профессора Евгения Маймина и другие локации. 

Центр «Мой бизнес» совместно с ПсковГУ представили идею Первого городского сквера, созданного горожанами. На мой взгляд, совместная работа позволит успешно реализовать этот проект.

Предложил студентам активно включаться в благоустройство Пскова. Свежие мысли и нестандартные решения нам нужны. Напоследок оставил на доске пожелание ребятам: Удачи, успехов и креатива!» – написал Борис Елкин.

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