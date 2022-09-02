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Общество

По полученной в вузе специальности работают только 53% россиян

Примерно 53% россиян работают по специальности, которую получили в вузе, ещё 29% трудятся совершенно в другой сфере, 18% – в близкой к диплому, говорится в исследовании Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости.

«У двух третей (66%) опрошенных россиян есть высшее образование. Среднее специальное получили 17%, причём каждый десятый учился и на высшем, и на среднем уровнях, а 3% – только на среднем. 4% признались, что окончили только школу. Примерно половина (53%) опрошенных работают по специальности, которую получили в вузе. 29% работают совершенно в другой сфере, 18% – в близкой к диплому», – говорится в исследовании.

Большинство (70%) респондентов получали образование в своём родном регионе, 26% переезжали для этого в другой, а 4% – за границу.

«Из тех, кто учился в других городах, 42% переезжали ради конкретного учебного заведения, 30% столкнулись с отсутствием нужной специальности на своей малой родине, 18% гнались за престижными вузами, а каждый десятый просто хотел сменить место жительства», – отмечается в исследовании.

При этом 57% респондентов и учились, и по-прежнему живут в родном регионе, 16% уехали из него уже после получения образования, 14%, наоборот, вернулись в родной город после учёбы в другом месте, 13% уехали поступать в вуз и остались там же, где его окончили.

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