В этом году клещи кусали псковичей на 22% реже

09:48, 02 сентября 2022, ПАИ

За неделю с 24 по 30 августа в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 37 человек, в том числе семь детей, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

Общее количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 490 человек) меньше среднемноголетнего показателя на 22%. Количество обращений по поводу укусов клещами детей (646 человек) меньше среднемноголетнего показателя на 20%.

Зарегистрировано пять случаев ИПК у взрослых, в том числе два случая клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), три случая иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

За 7 месяцев (январь – июль) вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2 762 человека.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовано 1180 клещей, в том числе за последнюю неделю – 19.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

- клещевым вирусным энцефалитом – 0,17%,

- иксодовым клещевым боррелиозом – 27,5%,

- моноцитарным эрлихиозом человека – 2,4%,

- гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,2%.

Напомним, что в Пскове удаление клещей проводится в травматологических пунктах. Также в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.