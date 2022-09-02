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Аудиторию имени профессора Якова Першица открыли в ПсковГУ

Аудиторию имени профессора, доктора физико-математических наук Якова Першица открыли в Псковском государственном университете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В аудитории, оборудованной на четвёртом этаже главного корпуса, представлена информация о жизни и трудах Якова Першица, написавшего более 150 фундаментальных трудов по физике твёрдого тела, опубликованных в академических изданиях и за рубежом.

С именем Якова Першица связано становление и развитие кафедры физики, физико-математического факультета и Псковского педагогического института в целом. Яков Першиц проработал в институте 40 лет, с 1947 по 1987 год, и всё это время заведовал кафедрой физики. В 1948-1950 годы он был также деканом физико-математического факультета. Под руководством профессора разрабатывались новые лекционные курсы, создавались новые научные и учебные физические лаборатории, которые оснащались новым оборудованием.

Яков Першиц первым в Псковской области подготовил и защитил докторскую диссертацию в области физико-математических наук, получил учёное звание профессора. Основал научное направление кафедры физики, создал научную школу, организовал первую в институте аспирантуру, готовившую специалистов по физике твёрдого тела. Благодаря этому вуз сделал решающий шаг по развитию научных исследований и подготовке педагогических и научных кадров высшей квалификации, отметили в пресс-службе.

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