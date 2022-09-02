Новое оборудование получила псковская детская поликлиника
Новое оборудование продолжает поступать в медицинские организации Псковской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Так, Псковская детская городская поликлиника получила новый электроэнцефалографический комплекс (ЭЭГ) и гинекологическое кресло, сообщает официальный Тelegram-канал региона.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) — метод, который применяется для исследования состояния человеческого мозга и базируется на регистрации его электрической активности. Это обследование позволяет обнаружить распространение патологических процессов и признаки эпилепсии.
Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года.
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