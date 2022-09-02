Новое оборудование получила псковская детская поликлиника

10:29, 02 сентября 2022, ПАИ

Новое оборудование продолжает поступать в медицинские организации Псковской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Так, Псковская детская городская поликлиника получила новый электроэнцефалографический комплекс (ЭЭГ) и гинекологическое кресло, сообщает официальный Тelegram-канал региона.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — метод, который применяется для исследования состояния человеческого мозга и базируется на регистрации его электрической активности. Это обследование позволяет обнаружить распространение патологических процессов и признаки эпилепсии.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года.