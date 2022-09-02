В Пскове прошла новая волна сообщений о минировании

10:31, 02 сентября 2022, ПАИ

Очередная волна лжеминирований прошла по Пскову. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

В частности, поступали сообщения о минировании Фонда социального страхования (улица Кузнецкая, 7), двух корпусов Псковского педагогического комплекса (улицы Байкова, 6 и Западная, 19), школы № 11 (улица Советская, 106), школы № 3 (улица Алёхина, 20), школы № 12 (улица Труда, 25), школы № 24 (улица Печорская, 3), Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7), администрации Пскова (улица Некрасова, 22).

Напомним, это далеко не первые в этом году сообщения о минировании в Пскове. Например, подобная волна лжеминирований прошла в городе 25 марта. Тогда звонки о минировании объектов поступали с территории Украины.