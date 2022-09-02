Эксперты выяснили, на каких курортах отдыхали россияне этим летом

10:51, 02 сентября 2022, ПАИ

Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали российские туристы этим летом, сообщает АТОР. Об этом пишет РИА Новости.

«Есть две новости. Это первое лето, когда компании отправили по РФ туристов больше, чем в Турцию. Вторая новость — россияне стали экономить, сокращая продолжительность своего отдыха на курортах страны», — заявили в ассоциации.

По словам туроператоров, по России они отправили 2,4 миллиона человек, в то время как в Турцию — около 1,9 миллиона.



В топ популярных маршрутов вошли Краснодарский край (не менее половины всех продаж), Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Крым, Москва и Подмосковье. Также эксперты отметили спрос на речные круизы, туры на Алтай, в Казань, Тюменскую и Калининградскую области.

Однако из-за роста цен на отдых на пять-шесть процентов путешественники сократили продолжительность отпуска: в среднем – на двое суток.

«Примечательно, что сокращение отдыха этим летом отмечено в разной степени для всех популярных регионов РФ, не только пляжных. Максимально оно по Кавминводам и Краснодарскому краю, минимально — в Санкт-Петербурге», — уточнили в АТОР.

