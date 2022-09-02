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Общество

В АТОР рассказали, на каких курортах отдыхали россияне этим летом

 Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали российские туристы этим летом. Данные предоставила АТОР.
 
«Есть две новости. Это первое лето, когда компании отправили по РФ туристов больше, чем в Турцию. Вторая новость — россияне стали экономить, сокращая продолжительность своего отдыха на курортах страны», — приводит сообщение ассоциации РИА Новости.
 
Как рассказали туроператоры, по России они отправили 2,4 миллиона человек, в то время как в Турцию — около 1,9 миллиона.
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