В АТОР рассказали, на каких курортах отдыхали россияне этим летом

11:30, 02 сентября 2022, ПАИ

Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали российские туристы этим летом. Данные предоставила АТОР.

«Есть две новости. Это первое лето, когда компании отправили по РФ туристов больше, чем в Турцию. Вторая новость — россияне стали экономить, сокращая продолжительность своего отдыха на курортах страны», — приводит сообщение ассоциации РИА Новости.

Как рассказали туроператоры, по России они отправили 2,4 миллиона человек, в то время как в Турцию — около 1,9 миллиона.