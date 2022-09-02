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Общество

Псковская область может стать участником тревел-шоу «Национальность.ru»

Новое тревел-шоу «Национальность.ru» о путешествиях показывают в России. Ведущие шоу знакомятся с народами, живущими на территории страны, рассказывают о местных традициях и обычаях и выясняют, верны ли стереотипы о той или иной национальности.

В настоящее время уже вышло более 20 выпусков программы. Зрители узнали о том, что мордва делится на два субэтноса: мокшане и эрзяне, что карельский язык по звучанию похож на финский, а абазины – древнейшие жители Кавказа.

Из выпусков программы можно составить собственный путеводитель по России, с их помощью – выбрать место для поездки в отпуск и избавиться от стереотипов об избранных регионах.

Отдельный формат шоу – рассказ о языках народов России. Это новый жанр познавательных программ, благодаря которому языки соседей по регионам перестают быть чужими. Кроме того, это способ зафиксировать и сохранить уникальные исчезающие языки народов России. Перед поездкой в новый регион можно посмотреть выпуск про языки и приветствовать представителей других национальностей на их наречии.

Отметим, что и Псковская область может стать участником этого масштабного проекта. В регионе огромное архитектурное наследие, много интересных производств, а также проживает малочисленный народ сето.

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