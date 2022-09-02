Директор Центра карьеры ПсковГУ выступит на Межрегиональном родительском собрании

11:35, 02 сентября 2022, ПАИ

Директор Центра карьеры и трудоустройства Псковского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Екатерина Гончарова станет спикером Межрегионального родительского собрания «Родитель и школа: вместе в будущее». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие состоится 8 сентября в 18:00 по адресу: Псков, улица Кузнецкая, д. 13, 3 этаж (домофон «РЦДО» – Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников).

Спикер ПсковГУ расскажет об опыте формирования работы с родительским сообществом в рамках повышения компетентности родительского сообщества по вопросам развития детей и юношества.