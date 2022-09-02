На организацию Дней Псковской области в Витебске рассчитывает Михаил Ведерников

12:52, 02 сентября 2022, ПАИ

На церемонии открытия Дней Витебской области в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что мероприятие в таком формате проводится впервые. «Я надеюсь, что в следующем году пройдут и Дни Псковской области в Витебске, – сказал губернатор. – У нас очень насыщенная программа, она разновекторная, многогранная: это и экономика, и культура, и будут представлены товары производителей Витебской области», – сказал глава региона.

«В условиях попыток беспрецедентного давления на русский мир в широком смысле этого слова, в условиях экономического давления на наши страны, сегодняшнее событие особенно важно. Нам нужно вместе выбрать свой путь и плечом к плечу работать для развития наших регионов и стран», – добавил Михаил Ведерников.

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин поблагодарил Псковскую область за организацию и тёплый приём. «Хочу вам сказать огромное спасибо за такой теплый прием, за ту организацию, которую вы предоставили нашим участникам, – это дорогого стоит. Хочу сказать спасибо своей команде, что все откликнулись, несмотря на сложности», – отметил он.

Затем на площадке началась конференция «Импортозамещение и производственная кооперация – возможности к сотрудничеству». Коллеги из Псковской и Витебской областей обсуждают сотрудничество в сфере сельского хозяйства и АПК, возможности партнерства в промышленном производстве, строительстве и ЖКХ, образовании, туризме и оздоровлении.