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Псковские таможенники пресекли контрабанду наличных денег

Фото Псковской таможни

Гражданин Украины, выезжая из Российской Федерации на легковом автомобиле через МАПП «Бурачки», не задекларировал и не предъявил таможенному контролю наличные доллары США. При устном опросе он заявил, что перевозит денежные средства в иностранной валюте в сумме, не превышающей 10 000 долларов США. Однако при проведении таможенного досмотра таможенники в сумке гражданина обнаружили 50 383 доллара США, сообщает Псковская таможня.

Если общая сумма наличных денежных средств при их единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, то наличные денежные средства подлежат обязательному таможенному декларированию.

В данном случае за вычетом разрешенной законом к перемещению без декларирования суммы незаконно перемещаемый размер денежных средств составил 40 383 доллара США, - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части  1 статьи  200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере). Ведется расследование.

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