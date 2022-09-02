В Литве демонтируют крупнейший мемориал советским воинам

14:04, 02 сентября 2022, ПАИ

Мемориал в месте крупнейшего в Литве захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, на Антакальнисском кладбище Вильнюса будет демонтирован до 1 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«Работы по демонтажу планируется выполнить до 1 ноября. До этого горсовету предстоит принять решение о переводе этих объектов в собственность города», – отмечается в сообщении.

Заседание было намечено на 14 сентября, но его перенесли на 5 октября. Причины переноса уточняются.

Департамент культурного наследия Литвы вывел 6 июня из-под режима охраны установленные на мемориале каменные стелы.