До +17 градусов ожидается в Пскове днём 3 сентября

14:06, 02 сентября 2022, ПАИ

3 сентября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, ночью местами ожидается туман, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днём его скорость увеличится до 5-10 метров в секунду.

Температура по области ночью +0…+5 градусов, утром местами заморозки на почве и в воздухе до -1 градуса, днём +12..+17 градусов.

Атмосферное давление выше нормы.