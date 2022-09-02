Какие спортивные секции могут посещать псковские дети, обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция с директорами спортивных школ Пскова проходит в медиацентре Псковского агентства информации.
Какие спортивные секции и на каких условиях могут посещать псковские дети, расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов, исполняющий обязанности директора СШОР «Надежда» Анна Шкробинец, директор СШ по футболу «Стрела» Андрей Аленичев, директор СШ «Бригантина» Сергей Горячев, исполняющий обязанности директора СШ «Гармония» Римма Мухтарова.
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