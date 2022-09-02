Команда «Луки-Энергия» выбыла из розыгрыша Кубка России

14:37, 02 сентября 2022, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» выбыл из розыгрыша Кубка России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города Великих Лук.

Великолукская команда провела втсречу на стадионе «Экспресс» с участниками петербургского клуба «Динамо». В основное время матча определить победителя не удалось – игра завершилась со счётом 1:1, и лидера выявили уже в серии пенальти. В итоге победу одержал клуб «Динамо-СПб» – 4:2. Футболисты вышли в третий раунд соревнований «Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России».

А представители ФК «Луки-Энергия» 4 сентября отправятся на выездной матч первенства страны и встретятся со «Звездой» в Санкт-Петербурге. Матч пройдёт на стадионе «Новая арена», игра начнётся в 14:00.