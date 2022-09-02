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Общество

В Запорожье семьям погибших из-за агрессии ВСУ выплатят 1 млн рублей

Семьи погибших из-за агрессии Украины жителей Запорожской области получат от властей региона единовременную компенсацию – 1 млн рублей. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«В Запорожской области определены размеры единовременной компенсации гражданам за вред, причинённый их жизни и здоровью в результате агрессии Украины. Размер компенсаций семьям погибших из числа гражданского населения составит 1 млн рублей», – написал он.

Евгений Балицкий добавил, что гражданским лицам с инвалидностью из-за ранения или увечья, полученного в результате агрессии Украины, выплатят по 750 тысяч рублей, тяжелораненым – 500 тысяч рублей, а получившим ранения, контузии или увечье средней и лёгкой степени тяжести – 100 тысяч рублей.

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