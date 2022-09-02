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Корм для кошек Perfect Fit: преимущества и недостатки, нормы кормления

Корм для кошек Perfect Fit («Перфект Фит») – это популярное современное питание для ваших любимцев. Доверие покупателей совершенно не напрасно.

Преимущества корма для кошек Perfect Fit

Среди достоинств этого корма можно выделить следующие:

  1. Использование исключительно свежего сырья.
  2. Специальная обработка всех элементов будущего корма.
  3. Приготовление с максимальным сохранением полезных качеств продукта.

Сухой корм Perfect Fit не содержит каких-либо экологически вредных ингредиентов в своём составе. Он не вызывает аллергии, а также иных побочных эффектов, часто возникающих при некачественном рационе питания. Ещё одним достоинством считается лёгкое усвоение. Именно поэтому такой корм может использоваться как для маленьких котят, так и для возрастных животных.

Состав кошачьего корма Perfect Fit

В состав кошачьего корма входят все необходимые для полноценного рациона витамины, минералы, микроэлементы.

Здесь полностью сбалансирован белковый, жировой и углеводный состав. Качество такой продукции заверено различными международными и национальными сертификатами. Корм этой фирмы, разработанный профессиональными ветеринарами и диетологами, неоднократно становился победителем различных международных конкурсов. С Pеrfect Fit ваш питомец всегда будет сыт, активен и в хорошем настроении.

Производство компании происходит в цехах с самым современным оборудованием. Здесь установлены жёсткие стандарты гигиены и стерильности. Сотрудники – это истинные профессионалы, которые досконально знают своё дело. Для повышения качества продукции регулярно проводятся различные исследования. Стоит отметить, что купить корм можно для представителя любой породы.

Одним из лидеров продаж считается высококачественный корм, который можно приобрести по весьма доступной цене. Для того чтобы выбрать подходящий корм, проследуйте в специальный каталог zoozavr.ru, где можно оформить заказ товаров для животных. Для совершения покупки также можно обратиться к нашим консультантам с помощью телефонного звонка.

Помните, что кошка – это живое существо со своим иммунитетом и сложностями со здоровьем. Поддержите здоровье вашего любимца, начав с грамотного рациона питания. Корм для котов – это то, что поможет укрепить иммунитет вашего питомца, придать бодрости и наделить организм всеми необходимыми витаминами и минералами.

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