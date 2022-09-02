Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россельхозбанк приглашает представителей аграрных вузов стать амбассадорами маркетплейса «Своё Родное»

Россельхозбанк запускает конкурс амбассадоров цифрового маркетплейса фермерских товаров «Своё Родное» и приглашает принять в нём участие студентов и преподавателей аграрных вузов. Основная цель – продвижение отечественной фермерской продукции и принципов здорового питания.

Стать амбассадором цифровой экосистемы «Своё Родное» могут сотрудники и студенты аграрных вузов. Для этого необходимо:

  • подать заявку на получение уникального кода амбассадора;
  • дождаться письма с подтверждением регистрации в конкурсе и подробностями;
  • поделиться кодом с друзьями и знакомыми.

«Россельхозбанк поддерживает фермеров во всех регионах нашей страны, предоставляя им бесплатный доступ к маркетплейсу для сбыта продукции «Своё Родное«. Большинство покупателей, попробовав фермерскую продукцию однажды, становятся её постоянными поклонниками. Мы стремимся расширять аудиторию потребителей экологически чистых продуктов и приверженцев здорового питания, поэтому и решили запустить конкурс амбассадоров, механика которого уже успешно прошла апробацию среди сотрудников и клиентов банка. Мы уверены, что запуск конкурса амбассадоров в вузах, чьи сотрудники и студенты уже открыли для себя перспективы агросектора, позволит ещё большему количеству людей открыть для себя удобный путь взаимодействия с российскими фермерами», – прокомментировала директор центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Конкурс продлится с 15 сентября по 15 ноября, итоги будут подведены 30 ноября. Победителями станут те, чей код для индивидуальных и совместных заказов на платформе "Своё Родное" будет применён максимальное количество раз.  

Пятеро победителей конкурса получат возможность выбрать путешествие по России от платформы "Своё За городом", а ещё двое – пройти оплачиваемую стажировку в РСХБ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 сентября 2022

ДЭГ в помощь. 78-й выпуск «Псковского телеграма»
02 сентября 2022

Нарушения правил перевозки детей выявила ГИБДД в Великих Луках
02 сентября 2022

Псковичи стали чаще вступать в брак
02 сентября 2022

Сбер: Более 25% покупок в интернете псковичи совершают через платёжный сервис SberPay
02 сентября 2022

78-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
02 сентября 2022

На 11% выросла средняя зарплата в Псковской области
02 сентября 2022

Участок улицы Ипподромной в Пскове закроют на три месяца
02 сентября 2022

Испытание ливнем прошли строящиеся подземные переходы в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...