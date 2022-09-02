Россельхозбанк приглашает представителей аграрных вузов стать амбассадорами маркетплейса «Своё Родное»

15:01, 02 сентября 2022, ПАИ

Россельхозбанк запускает конкурс амбассадоров цифрового маркетплейса фермерских товаров «Своё Родное» и приглашает принять в нём участие студентов и преподавателей аграрных вузов. Основная цель – продвижение отечественной фермерской продукции и принципов здорового питания.

Стать амбассадором цифровой экосистемы «Своё Родное» могут сотрудники и студенты аграрных вузов. Для этого необходимо:

подать заявку на получение уникального кода амбассадора;

дождаться письма с подтверждением регистрации в конкурсе и подробностями;

поделиться кодом с друзьями и знакомыми.

«Россельхозбанк поддерживает фермеров во всех регионах нашей страны, предоставляя им бесплатный доступ к маркетплейсу для сбыта продукции «Своё Родное«. Большинство покупателей, попробовав фермерскую продукцию однажды, становятся её постоянными поклонниками. Мы стремимся расширять аудиторию потребителей экологически чистых продуктов и приверженцев здорового питания, поэтому и решили запустить конкурс амбассадоров, механика которого уже успешно прошла апробацию среди сотрудников и клиентов банка. Мы уверены, что запуск конкурса амбассадоров в вузах, чьи сотрудники и студенты уже открыли для себя перспективы агросектора, позволит ещё большему количеству людей открыть для себя удобный путь взаимодействия с российскими фермерами», – прокомментировала директор центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Конкурс продлится с 15 сентября по 15 ноября, итоги будут подведены 30 ноября. Победителями станут те, чей код для индивидуальных и совместных заказов на платформе "Своё Родное" будет применён максимальное количество раз.

Пятеро победителей конкурса получат возможность выбрать путешествие по России от платформы "Своё За городом", а ещё двое – пройти оплачиваемую стажировку в РСХБ.